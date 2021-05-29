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    Думки вголос

    Що співають наші діти. Шах і мат українізаторам

    Ілюстративне фото - Що співають наші діти. Шах і мат українізаторам
    Ілюстративне фото
    фото: pravda.com.ua

    Юні українці продовжують обожнювати найпримітивніші зачіпки рускаваміра

    Майже друга ночі. Травень. ХХІ століття. Шкільний випускний.

    Вчорашні школярі святкують прямо на вулиці. Співають голосно, на весь мікрорайон, переважно «Ласкавий май»: хіти 80-тих. «Бєлиє рози, бєлиє рози». Діти на підпитку перекрикують стару фонограму, під яку навіть їхні батьки вже не святкували, бо тоді не було не комільфо.

    От вам шах і мат, борці за український інформаційний і культурний простір.

    Доки ви міряєтеся, хто крутіший, кого більше показують по телебаченню, хто більше накрутив собі переглядів на ютюбі і т.і. – юні українці продовжують обожнювати найпримітивніші зачіпки рускаваміра.

    Здається, це усіх влаштовує чи ні? Що там думають наші рідні стратеги, політики, мінкульти?..

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти освіта українці батьки школярі
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    Що співають наші діти. Шах і мат українізаторам