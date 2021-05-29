Що співають наші діти. Шах і мат українізаторам

Юні українці продовжують обожнювати найпримітивніші зачіпки рускаваміра

Майже друга ночі. Травень. ХХІ століття. Шкільний випускний.

Вчорашні школярі святкують прямо на вулиці. Співають голосно, на весь мікрорайон, переважно «Ласкавий май»: хіти 80-тих. «Бєлиє рози, бєлиє рози». Діти на підпитку перекрикують стару фонограму, під яку навіть їхні батьки вже не святкували, бо тоді не було не комільфо.

От вам шах і мат, борці за український інформаційний і культурний простір.

Доки ви міряєтеся, хто крутіший, кого більше показують по телебаченню, хто більше накрутив собі переглядів на ютюбі і т.і. – юні українці продовжують обожнювати найпримітивніші зачіпки рускаваміра.

Здається, це усіх влаштовує чи ні? Що там думають наші рідні стратеги, політики, мінкульти?..

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