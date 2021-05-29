Українці обвалили рейтинг компанії, яка продає «хохляцьку ковбасу»
Користувачі соцмережі обвалили рейтинг «Харківського м’ясного ряду» у Google
Торгова марка «Харківський м’ясний ряд» продає «хохляцьку ковбасу». Така назва товару вже обурила соцмережі.
Зокрема, на це звернув увагу нардеп Володимир Ар’єв.
«У мене до вас одне прохання: напишіть їм так, щоб тиждень горіло. Ця торгова марка має зникнути, а інші запам‘ятати що буває в таких випадках», – написав депутат у Facebook.
Користувачі соцмережі підтримали ідею нардепа та вже обвалили рейтинг «Харківського м’ясного ряду» у Google.
Раніше «Главком» писав, що влада Харкова збирається через суд повернути російській мові статус регіональної.
До слова, нещодавно Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної.
Тим часом, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.