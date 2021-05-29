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    Українці обвалили рейтинг компанії, яка продає «хохляцьку ковбасу»

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    Торгова марка &laquo;Харківський м&rsquo;ясний ряд&raquo; продає &laquo;хохляцьку ковбасу&raquo; - Українці обвалили рейтинг компанії, яка продає «хохляцьку ковбасу»
    Торгова марка «Харківський м’ясний ряд» продає «хохляцьку ковбасу»

    Користувачі соцмережі обвалили рейтинг «Харківського м’ясного ряду» у Google

    Торгова марка «Харківський м’ясний ряд» продає «хохляцьку ковбасу». Така назва товару вже обурила соцмережі.

    Зокрема, на це звернув увагу нардеп Володимир Ар’єв.

    «У мене до вас одне прохання: напишіть їм так, щоб тиждень горіло. Ця торгова марка має зникнути, а інші запам‘ятати що буває в таких випадках», – написав депутат у Facebook.

    Користувачі соцмережі підтримали ідею нардепа та вже обвалили рейтинг «Харківського м’ясного ряду» у Google.

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    Раніше «Главком» писав, що влада Харкова збирається через суд повернути російській мові статус регіональної.

    До слова, нещодавно Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної.

    Тим часом, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

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    Теги: Харків Google депутат продукти рейтинг українці українська мова
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    Українці обвалили рейтинг компанії, яка продає «хохляцьку ковбасу»