Зеленський провів годинну розмову з Байденом

Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про ситуацію в Україні та хід перемовин із РФ

Зеленський і Байден обговорили новий пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляться у Twitter глави Української держави.

За словами Зеленського, переговори тривали годину. Було обговорено ряд питань.

«Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу», - розповів Зеленський.

Нагадаємо, українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Як повідомлялося, у проєкті бюджету США на 2023 рік, спрямованому на розгляд до Конгресу, пропонується виділити $682 млн для України для «продовження протистояння російській ворожій активності» та задоволення потреб країни у сфері безпеки, енергетики, кібербезпеки.

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