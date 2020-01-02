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    Google запускає функцію збереження фільмів для подальшого перегляду

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    Google додає до пошукової функції вбудований список до перегляду - Google запускає функцію збереження фільмів для подальшого перегляду
    Google додає до пошукової функції вбудований список до перегляду

    Функція працює у додатку Google для Android та iOS

    Компанія Google додала нову функцію у пошуковому сервісі, завдяки якій користувачі зможуть зберігати фільми у власній колекції, аби переглянути їх згодом.

    Про це повідомляє портал 9to5google.

    «Google додає до пошукової функції вбудований список до перегляду (Watchlist), який дозволить швидко робити закладки фільмів та телепередач», - ідеться у повідомленні.

    У переліку Watchlist користувач зможе зберігати фільми та серіали, котрі він хоче проглянути, а в колекції Watched - ті, що вже переглянув.

    Як зазначається, якщо пошуковик знайде відео, пов'язане із бажаним для перегляду фільмом на YouTube чи Google Play, він повідомить про його вартість і вкаже посилання на платформу, де можна придбати цю стрічку.

    Якщо фільм саме перебуває у прокаті, Google запропонує придбати квитки та покаже розклад сеансів у доступних користувачеві кінотеатрах.

    Функція працює у додатку Google для Android та iOS.

    Google технології фільм YouTube
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