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    Технології

    Facebook і Reuters запустили онлайн-курс для захисту від фейків

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    Facebook і Reuters запустили онлайн-курс для захисту від фейків

    Онлайн-курс про фейки можна передивитись чотирма мовами: англійською, іспанською, французькою та арабською

    Соціальна мережа Facebook та міжнародне інформагентство Reuters розробили безплатний онлайн-курс про спростування фейків.

    Переглянути курс можна на сайті Reuters.

    «Цей курс спирається на наш досвід, щоб показати реальні приклади, гіпотетичні випадки і дати розуміння того, як розвиваються технології створення маніпуляцій», - зазначають автори курсу, наголошуючи, що поширення неточної та оманливої інформації є важливою і глобальною проблемою, що загострюється, а також - головним викликом для журналістів.

    Онлайн-курс з прикладами відеофейків та іншою цікавою інформацією включає три частини:

    1) Як маніпулюють пресою?

    2) У чому полягає нова загроза глибинних фейків та синтетичних медіа?

    3) Як редакції можуть захиститися від маніпуляцій?

    Онлайн-курс про фейки можна передивитись чотирма мовами: англійською, іспанською, французькою та арабською 

    ЗМІ пропаганда інтернет технології Facebook
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