Facebook і Reuters запустили онлайн-курс для захисту від фейків
Онлайн-курс про фейки можна передивитись чотирма мовами: англійською, іспанською, французькою та арабською
Соціальна мережа Facebook та міжнародне інформагентство Reuters розробили безплатний онлайн-курс про спростування фейків.
Переглянути курс можна на сайті Reuters.
«Цей курс спирається на наш досвід, щоб показати реальні приклади, гіпотетичні випадки і дати розуміння того, як розвиваються технології створення маніпуляцій», - зазначають автори курсу, наголошуючи, що поширення неточної та оманливої інформації є важливою і глобальною проблемою, що загострюється, а також - головним викликом для журналістів.
1) Як маніпулюють пресою?
2) У чому полягає нова загроза глибинних фейків та синтетичних медіа?
3) Як редакції можуть захиститися від маніпуляцій?
Онлайн-курс про фейки можна передивитись чотирма мовами: англійською, іспанською, французькою та арабською