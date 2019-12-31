Facebook і Reuters запустили онлайн-курс для захисту від фейків



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Онлайн-курс про фейки можна передивитись чотирма мовами: англійською, іспанською, французькою та арабською

Соціальна мережа Facebook та міжнародне інформагентство Reuters розробили безплатний онлайн-курс про спростування фейків.

Переглянути курс можна на сайті Reuters.

«Цей курс спирається на наш досвід, щоб показати реальні приклади, гіпотетичні випадки і дати розуміння того, як розвиваються технології створення маніпуляцій», - зазначають автори курсу, наголошуючи, що поширення неточної та оманливої інформації є важливою і глобальною проблемою, що загострюється, а також - головним викликом для журналістів.