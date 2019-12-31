Як уявляли 2020 рік у минулому столітті



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Людина на Марсі, антигравітони, літаючі безпілотні автомобілі, довге життя і короткий робочий день

Вчені, письменники, урядові організації та футурологи минулого століття описували 2020 рік, як майбутнє, де людина вже висадиться на Марсі, створить літаючі безпілотні автомобілі, антигравітони, зможе продовжити у середньому до 100 років і працюватиме у середньому по 6 годин чотири дні на тиждень. Що з цих передбачень людство вже змогло реалізувати?

Тривалість життя понад 100 років

Відомий американський винахідник і футуролог Реймонд Курцвейл у 1999 році говорив, що очікувана тривалість життя людини перевищить одне століття, завдяки маленьким комп'ютерам, вбудованим у годинник та інші аксесуари, які стежитимуть за здоров'ям, діагностуючи гострі або хронічні стани, і даючи рекомендації.

Подібні гаджети з'явилися - смарт-годинник і фітнес-трекери - і до 2020 року набули широкого поширення. Однак середня тривалість життя в світі не перевищує 73 роки.

Невидимі комп'ютери повсюдно

Комп'ютери вбудовані в стіни, меблі, контактні лінзи і в людські тіла, писав Курцвейл. Він також передбачав, що клавіатура й дроти практично зникнуть з ужитку.

Зараз є так звані розумні будинки, окуляри проектують зображення безпосередньо на сітківку ока, проте ці технології не досягли очікуваних вершин і поширення.

Фантастичні девайси, що стали рутинними в 2010-х

Книги забудуть

Вироби з паперу, такі як книги і документи, стануть рідкістю. Вся інформація та документообіг будуть доступні через бездротову мережу, вважав футуролог.

Виробництво книг хоч і знижується, але все одно приносить виробникам істотний дохід. Також зберігається використання паперових виробів у всіх сферах праці і життя.

Тотальне стеження

Курцвейл передбачав, що конфіденційність стане величезною політичною і соціальною проблемою. Частково він мав рацію, збір особистих даних соціальними мережами та іншими інтернет-гігантами вже призвів до судових розглядів і багатогодинним слухань у Конгресі США.

Восьмимільярдне населення планети

У 1994 році Міжнародний науково-дослідний інститут продовольчої політики прогнозував, що чисельність населення світу збільшиться на 2,5 мільярда людей, а до 2020 року досягне восьми мільярдів.

За останніми даними, на Землі проживає близько 7,7 мільярда людей. Наступний прогноз вчених - десять мільярдів до 2050 року.

Нова найбільша економіка світу

Футурологи Пітер Шварц і Пітер Лейден у 1997 році написали статтю, в якій говорилося, що до 2020 року економіка Китаю обійде американську і стане найбільшою в світі. Нові прогнози говорять, що до 2030 року Америку також обжене й Індія.

Безпілотні автомобілі

Появу такого транспорту передбачали ще на початок 21 століття. У минулому столітті люди також уявляли, що вже на самому початку наступного тисячоліття автомобілі будуть також і літати.

Але зараз про широке використання дійсно автономних транспортних засобів поки що не йдеться, хоча десятки компаній працюють над цією технологією. Також представлені кілька концептів літаючих автомобілів, але навряд чи вони вийдуть на ринок у 2020 році.

Електронний помічник

Творець корпорації Microsoft Білл Гейтс виявився близький до істини, коли в своїй книзі Бізнес зі швидкістю думки, що вийшла в 1999 році, передбачив появу персональних гаджетів, які будуть синхронізувати всі пристрої вдома або в офісі.

Siri, Google Assistant, Amazon Alexa і безліч інтелектуальних технологій тепер легко обмінюються даними з іншими пристроями і відповідають на команди.

Депресія стане однією з найголовніших хвороб

У 1996 році Гарвардська школа громадської охорони здоров'я і Всесвітня організація охорони здоров'я передбачили, що до 2020 року дві основні причини скорочення очікуваної тривалості життя будуть ішемічна хвороба серця і клінічна депресія.

Частково цей прогноз правильний. Якщо в кінці минулого століття головною причиною смертності були інфекційні хвороби, то до 2020 року на перше місце в статистиці вийшли захворювання серцево-судинної системи. Вплив депресії та інших психічних розладів відстежити складно.

Людина на Марсі

У 1996 році американський уряд чекав, що NASA запустить різноманітні дослідницькі місії на Марс і Місяць, а до 2018 року людина висадиться на Червону планету. Подібне також передбачали футурологи Шварц і Лейден.

Наразі існують кілька проектів з висадки людини на Марс.

Джонсон виведе Британію з ЄС

У 1997 році британська газета Independent писала, що Борис Джонсон, на той момент 32-річний редактор, до 2020 року увійде до складу уряду і перегляне угоду Великобританії з Євросоюзом, щоб королівство "співвідносилося з Європою, як Канада, а не як Техас - зі США". Це сценарій почав втілюватися в життя ще в 2016 році.

Антигравітаційні пояси змінять війни

Вчений-математик Дж. Бреннан вважав, що до 2018 року будуть винайдені антигравітаційні машини та реактивні ранці, які будуть працювати протягом півгодини. Вчений говорив, що ці пристрої змінять тактику ведення сухопутних війн. Таких технологій, як відомо, немає, а війни стали гібридними, в тому числі, в кіберпросторі.

Ядерна енергетика замість вуглеводнів

У 1968 році професор Стенфордського університету Чарльз Скарлотті писав, що викопне паливо буде витіснятися енергією, що виробляється ядерними реакторами.

Однак у 2020 році на частку ядерної енергетики припадає менше 10 відсотків від загальної виробленої енергії.

Працювати 26 годин на тиждень

Фізик Герман Кан і футуролог Ентоні Вейнер у 1968 році вважали, що до 2020 року американці працюватимуть 1370 годин на рік або 26 годин у тиждень. Однак сьогодні середньостатистичний американець працює 35 годин на тиждень.

Націоналізм ослабне

У 1960-х роках професор політології Массачусетського технологічного інституту Ітіель де Сола Пул говорив, що розуміння природи людських мотивів і якісне спілкування призведе до ослаблення етнічних і національних кордонів до 2018 року.

Однак популістський націоналізм став новою рушійною силою в західному світі.