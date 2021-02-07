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    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти

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    Михайло Суркіс помер у віці 101 рік - У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    Михайло Суркіс помер у віці 101 рік
    Фото: fcdynamo.kiev.ua

    Попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло багато відомих людей

    Сьогодні в Києві на НСК «Олімпійський» провели в останню путь Михайла Суркіса.

    Як повідомив сайт dynamo.kiev.ua, попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло багато відомих людей.

    Зокрема, в об'єктиви камер потрапили експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром, відомий блогер Дмитро Гордон разом зі своєю дружиною Олесею Бацман та президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов. 

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    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти
    У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти

    Нагадаємо, 4 лютого у віці 101 рік помер Михайло Суркіс – батько Ігоря та Григорія Суркісів.

    Михайло (при народженні Рахміль, – ред.) Суркіс військовий лікар, який мав за плечима 60-річний стаж роботи в різних медичних установах. У 1941-у пішов на війну. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.

    Після закінчення війни залишався служити в окупованій Німеччині, очікуючи прибуття зміни.

    У Київ сім'я Суркісів переїхала в 1957 році, де він продовжив службу у Військовій авіаційній комендатурі до 15 березня 1963 року.

    Після демобілізації почав працювати лікарем-невропатологом в цивільних медичних закладах.

    Нагадаємо, 25 січня стало відомо про смерть брата підприємця та президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Ігор Ахметов помер на 60 році життя.

    Теги: Віталій Кличко Григорій Суркіс Київ Віктор Ющенко Леонід Кучма Рінат Ахметов смерть Леонід Кравчук Дмитро Гордон президент Ігор Суркіс поховання
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