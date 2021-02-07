У Києві поховали батька Суркісів: на церемонію прийшли Ахметов, Кличко і експрезиденти

Михайло Суркіс помер у віці 101 рік

Попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло багато відомих людей

Сьогодні в Києві на НСК «Олімпійський» провели в останню путь Михайла Суркіса.

Як повідомив сайт dynamo.kiev.ua, попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло багато відомих людей.

Зокрема, в об'єктиви камер потрапили експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром, відомий блогер Дмитро Гордон разом зі своєю дружиною Олесею Бацман та президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 4 лютого у віці 101 рік помер Михайло Суркіс – батько Ігоря та Григорія Суркісів.

Михайло (при народженні Рахміль, – ред.) Суркіс військовий лікар, який мав за плечима 60-річний стаж роботи в різних медичних установах. У 1941-у пішов на війну. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.

Після закінчення війни залишався служити в окупованій Німеччині, очікуючи прибуття зміни.

У Київ сім'я Суркісів переїхала в 1957 році, де він продовжив службу у Військовій авіаційній комендатурі до 15 березня 1963 року.

Після демобілізації почав працювати лікарем-невропатологом в цивільних медичних закладах.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо про смерть брата підприємця та президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Ігор Ахметов помер на 60 році життя.