ГПУ підозрює екс-«регіонала», що погрожував приєднати Мелітополь до Росії, в ухиленні від сплати податків

Діючому народному депутату загрожує високий штраф із конфіскацією майна

Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції у рамках кримінального провадження за фактом ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст.212 КК України) народного депутата від Опозиційного блоку Євгена Балицького. Про це стало відомо «Главкому» з ухвали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Балицький

Діючому народному депутату загрожує високий штраф із конфіскацією майна

Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції у рамках кримінального провадження за фактом ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст.212 КК України) народного депутата від Опозиційного блоку Євгена Балицького.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 17 листопада.

Згідно з електронною декларацією політика за 2015 рік, він вказав 20 млн. грн готівки. Також має кошти, розміщені на банківських рахунках: $6 тис., 70 тис. грн і 3,6 тис. євро. Дружина нардепа зберігає готівкою 30 млн. грн.

В е-декларації за 2016 рік Балицький зазначив наяність 19,2 млн. грн готівки і коштів на банківських рахунках: $6 тис. і 86,7 тис. грн.

Разом з тим, відповідно до наявної у слідства інформації про доходи, протягом 1999-2015 років Євген Балицький сплатив податків на суму 4,7 млн. грн.

У разі доведення вини політику загрожує штраф від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як відомо, Євген Балицький у 2012 році обрався народним депутатом від Партії регіонів. У січні 2014 року голосував за так звані «диктаторські закони».

Раніше, повідомлялось про те, що в СБУ завели відразу п’ять справ на запорізького нардепа Балицького: за вимагання та отримання хабара, за посягання на цілісність конституційного ладу і зловживання владою.

Останнє кримінальне провадження стосувалося висловів політика про можливість відділення території округу, який він представляє (обраний від Опозиційного блоку по м. Мелітополю та Мелітопольському району Запорізької області - «Главком»). Зокрема, у листопаді в ефірі каналу «112», під час суперечки з Дмитром Корчинським нардеп заявив, що він, можливо, поїде в Росію, але тільки з територією свого Мелітопольського округу.

Зазначимо, що народному депутату з фракції Опозиційний блок Євгену Балицькому під час виступу на засіданні парламенту вимкнули мікрофон через відмову говорити українською мовою.

Нагадаємо, у 2013 році брата нардепа Балицького Олега було знайдено мертвим у власному помешканні. Тіло Олега Балицького знайшли і діжці з водою. Трагедія трапилась на свято Великодня. Подробиці читайте тут.