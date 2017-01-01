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    ГПУ підозрює екс-«регіонала», що погрожував приєднати Мелітополь до Росії, в ухиленні від сплати податків

    Діючому народному депутату загрожує високий штраф із конфіскацією майна
    Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції у рамках кримінального провадження за фактом ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст.212 КК України) народного депутата від Опозиційного блоку Євгена Балицького. Про це стало відомо «Главкому» з ухвали
    • Сьогодні, 12:30
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    <span lang="UK">Євген Балицький</span>
    Євген Балицький

    Діючому народному депутату загрожує високий штраф із конфіскацією майна

    Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції у рамках кримінального провадження за фактом ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст.212 КК України) народного депутата від Опозиційного блоку Євгена Балицького.

    Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 17 листопада.

    Згідно з електронною декларацією політика за 2015 рік, він вказав 20 млн. грн готівки. Також має кошти, розміщені на банківських рахунках: $6 тис., 70 тис. грн і 3,6 тис. євро. Дружина нардепа зберігає готівкою 30 млн. грн.

    В е-декларації за 2016 рік Балицький зазначив наяність 19,2 млн. грн готівки і коштів на банківських рахунках: $6 тис. і 86,7 тис. грн.

    Разом з тим, відповідно до наявної у слідства інформації про доходи, протягом 1999-2015 років Євген Балицький сплатив податків на суму 4,7 млн. грн.

    У разі доведення вини політику загрожує штраф від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Як відомо, Євген Балицький у 2012 році обрався народним депутатом від Партії регіонів. У січні 2014 року голосував за так звані «диктаторські закони».

    Раніше, повідомлялось про те, що в СБУ завели відразу п’ять справ на запорізького нардепа Балицького: за вимагання та отримання хабара, за посягання на цілісність конституційного ладу і зловживання владою.

    Останнє кримінальне провадження стосувалося висловів політика про можливість відділення території округу, який він представляє (обраний від Опозиційного блоку по м. Мелітополю та Мелітопольському району Запорізької області - «Главком»). Зокрема, у листопаді в ефірі каналу «112», під час суперечки з Дмитром Корчинським нардеп заявив, що він, можливо, поїде в Росію, але тільки з територією свого Мелітопольського округу.

    Зазначимо, що народному депутату з фракції Опозиційний блок Євгену Балицькому під час виступу на засіданні парламенту вимкнули мікрофон через відмову говорити українською мовою.

    Нагадаємо, у  2013 році брата нардепа Балицького Олега було знайдено мертвим у власному помешканні. Тіло Олега Балицького знайшли і діжці з водою. Трагедія трапилась на свято Великодня. Подробиці читайте тут

    Як повідомляв «Главком», Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження стосовно нардепа від «Об’єднання Самопоміч» Тетяни Острікової за статею «ухиляння від сплати податків».
    Самопоміч Генпрокуратура штраф
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