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    ГПУ заявила, що розслідування справи Іванющенка поновлено

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    Юрій Іванющенко - ГПУ заявила, що розслідування справи Іванющенка поновлено
    Юрій Іванющенко

    Сарган повідомила, що голові Національної поліції направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка

    У Генеральній прокуратурі заявили, що скасовано постанови про закриття кримінального провадження стосовно колишнього «регіонала» та соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка, відомого як «Юра Єнакієвський». ГПУ просить Нацполіцію знову оголосити Іванющенка в розшук.

    Про це повідомила 5 липня у Facebook прессекретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

    «Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження №42015000000000207 за підозрою Іванющенка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудове розслідування триває», - написала Сарган.

    Вона заявила, що голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова.

    Раніше повідомлялося, що прокуратура закрила кримінальну справу проти Іванющенка. У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

    В коментарі «Главкому»  волонтер Роман Синіцин повідомив, що на днях Іванющенко повернувся у Київ.

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