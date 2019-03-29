Грановський повідомив про затримання злочинця, який вкрав квартиру у пенсіонерки



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Якщо хтось впізнає його по фотографії, проінформуйте або прокуратуру Києва, або поліцейських, - нардеп

Злочинець на прізвище Бекрешов знаходиться в слідчому ізоляторі, - Грановський

Народний депутат Олександр Грановський повідомив про те, що злочинець, який реалізував шахрайську схему для заволодіння квартирою київської пенсіонерки Клавдії Дунаєвської - затриманий. Про це Грановський написав на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що злочинець знаходиться в слідчому ізоляторі.

Історія з вкраденої квартирою триває з серпня минулого року. Тоді Грановський докладно описував схему.

Пенсіонерку Дунаєвську били, після чого провели кілька юридичних махінацій, переоформивши майно. В кінцевому підсумку, квартира була продана третім особам.

«Свого часу до мене звернувся онук пенсіонерки Анзорі Джикия і попросив допомогти. Кілька місяців тому я детально описував цю ситуацію і пообіцяв докласти максимальних зусиль з метою повернути вкрадене майно пенсіонерки. Жах цієї, здавалося б, рядової, з точки зору кримінального процесу і статистки, ситуації полягав ще й у тому, що бабусю кілька разів жорстоко побили», - пише народний обранець.

Постраждалі неодноразово зверталися в правоохоронні органи. Але слідчі не знаходили складу злочину для внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тільки зараз справу вдалося зрушити з мертвої точки. Шахрай на прізвище Бекрешов був затриманий і знаходиться в ізоляторі. «Якщо хтось, хто постраждав від дій цієї людини, впізнає його по фотографії, проінформуйте чи прокуратуру Києва, або поліцейських. Я не можу виключати, що на його совісті не тільки одна крадіжка квартири. Під час реалізації злочинної схеми, в результаті якої у бабусі відібрали майно, цей негідник отримав по підробленій довіреності всі необхідні для оформлення договору документи», - попереджає народний депутат.