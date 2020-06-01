Греція добудує паркан на кордоні з Туреччиною



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Греція будує загородження на різних ділянках кордону з Туреччиною, що проходить уздовж Евроса

Загальна протяжність споруджуваних загороджень дорівнює приблизно 26 км, але Афіни планують звести паркан вздовж усього 208-кілометрового кордону

Греція продовжить будівництво загорож уздовж річки Еврос на кордоні з Туреччиною. Про це заявив глава грецького МЗС Нікос Дендіас.

За його словами, це є одним із заходів щодо захисту суверенітету Греції.

На сьогоднішній день Греція будує загородження на різних ділянках кордону з Туреччиною, що проходить уздовж Евроса (Маріца - по-турецьки).

Загальна протяжність споруджуваних загороджень дорівнює приблизно 26 км, але Афіни планують звести паркан вздовж усього 208-кілометрового кордону, що проходить по річці.

Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що Туреччина не буде пропускати в країни ЄС нелегальних мігрантів і отримає натомість фінансову підтримку.

Нагадаємо, в кінці лютого 2020 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив ЄС в недотриманні домовленостей. Туреччина не може прогодувати всіх мігрантів, і тому межа з Грецією відкрилася, заявив Ердоган. За його словами, за день кордон в напрямку ЄС перетнули 18 тисяч осіб.

Греція заявила про масовий нелегальний перетин кордону і закрила прикордонний перехід на річці Еврос. В ході зіткнень з мігрантами грецькі поліцейські застосували важкі водомети і сльозогінний газ.

Джерело: Deutsche Welle