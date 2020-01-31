Греція ратифікувала велику військову угоду зі США



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Угода передбачає посилення спільної американсько-грецької та натівської діяльності на грецьких військових базах і об'єктах в Ларисі, Стефановікіо та Олександруполісі в центральній та північній Греції

Грецькі депутати ратифікували у четвер угоду зі Сполученими Штатами про істотне розширення військового співробітництва на тлі того, як Греція зіткнулася з посиленням напруженості із сусідньою Туреччиною. Про це повідомляє AP.

Депутати парламенту проголосували 175-33 за ратифікацію Угоди про взаємне оборонне співробітництво, підписану в жовтні Державним секретарем США Майком Помпео під час візиту до Афін.

Угода передбачає посилення спільної американсько-грецької та натівської діяльності на грецьких військових базах і об'єктах в Ларисі, Стефановікіо та Олександруполісі в центральній та північній Греції, а також інфраструктурні та інші вдосконалення військово-морської бази США Суда-Бей на острові Крит.

ВВС США вже експлуатують безпілотники MQ-9 Reaper, розміщені на авіабазі в Ларисі.

«Це для взаємної вигоди нашої оборони та нашої економіки», - заявив консервативний парламентар Іоанніс Ламбропулос у парламенті перед голосуванням. «У той час, коли ми отримуємо погрози нашому суверенітету, ми шукаємо підтримки наших союзників».

Греція роками перебуває в суперечці із союзником по НАТО Туреччиною щодо морських кордонів і прав на буріння нафти і газу в Східному Середземномор'ї, а також щодо спустошеної війною Лівії.

Виходячи із затяжної фінансової кризи, Греція планує значну модернізацію своїх збройних сил, зосереджуючись на військово-повітряних силах та військово-морських можливостях, здебільшого працюючи з американськими та французькими оборонними фірмами.

Уряд висловив зацікавленість у придбанні безпілотників MQ-9 Guardian та в подальшому приєднанні до винищувальної програми F-35. Плани були обговорені під час візиту Білого дому на початку цього місяця прем'єр-міністром Греції Киріакосом Міцотакісом.