Грецька церква збереться на позачерговий собор для розгляду українського питання
Чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції відбудеться цього тижня в Афінах
Позачерговий собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня розгляне питання «Інформація про автокефальну церкву України».
Про це повідомив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря у Facebook.
«Позачерговий собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня, у суботу, розгляне тему «Інформація про автокефальну церкву України». 7 жовтня 2019 року Блаженнійший архієпископ афінський і всієї Еллади Ієронім ІІ підписав відповідне розпорядження», - написав Зоря.
За словами Зорі, чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції відбудеться цього тижня в Афінах і закінчиться 11 жовтня. Зоря уточнив, що серед переліку тем засідання немає жодної теми, пов'язаної з Україною, але вже 12 жовтня глава собору, предстоятель Церкви Греції архієпископ Ієронім, скликає позачергове засідання. Там ієрархи і розглядатимуть українське питання.
«Слід очікувати, що таку саму підтримку питання отримає і від собору ієрархів Церкви Греції», - додав Зоря.
Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.
Синод Елладської православної церкви, який відбувся 26-28 серпня, підтвердив канонічність надання автокефалії Православній церкві України.