Грецька церква збереться на позачерговий собор для розгляду українського питання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синод Елладської церкви

Чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції відбудеться цього тижня в Афінах

Позачерговий собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня розгляне питання «Інформація про автокефальну церкву України».

Про це повідомив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря у Facebook.

«Позачерговий собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня, у суботу, розгляне тему «Інформація про автокефальну церкву України». 7 жовтня 2019 року Блаженнійший архієпископ афінський і всієї Еллади Ієронім ІІ підписав відповідне розпорядження», - написав Зоря.

За словами Зорі, чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції відбудеться цього тижня в Афінах і закінчиться 11 жовтня. Зоря уточнив, що серед переліку тем засідання немає жодної теми, пов'язаної з Україною, але вже 12 жовтня глава собору, предстоятель Церкви Греції архієпископ Ієронім, скликає позачергове засідання. Там ієрархи і розглядатимуть українське питання.