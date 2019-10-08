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    Грецька церква збереться на позачерговий собор для розгляду українського питання

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    Синод Елладської церкви&nbsp; - Грецька церква збереться на позачерговий собор для розгляду українського питання
    Синод Елладської церкви 

    Чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції відбудеться цього тижня в Афінах

    Позачерговий собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня розгляне питання «Інформація про автокефальну церкву України».

    Про це повідомив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря у Facebook.

    «Позачерговий собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня, у суботу, розгляне тему «Інформація про автокефальну церкву України». 7 жовтня 2019 року Блаженнійший архієпископ афінський і всієї Еллади Ієронім ІІ підписав відповідне розпорядження», - написав Зоря.

    За словами Зорі, чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції відбудеться цього тижня в Афінах і закінчиться 11 жовтня. Зоря уточнив, що серед переліку тем засідання немає жодної теми, пов'язаної з Україною, але вже 12 жовтня глава собору, предстоятель Церкви Греції архієпископ Ієронім, скликає позачергове засідання. Там ієрархи і розглядатимуть українське питання.

    Зоря також нагадав, що наприкінці серпня священний Синод Елладської православної церкви підтвердив канонічність надання Православній церкві України автокефалії та надав право архієпископу афінському розв'язати питання її визнання.

    «Слід очікувати, що таку саму підтримку питання отримає і від собору ієрархів Церкви Греції», - додав Зоря.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.

    6 січня в Патріаршому храмі Святого Георгія на Фанарі відбулося вручення Томосу та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Згодом Томос підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.

    Синод Елладської православної церкви, який відбувся 26-28 серпня, підтвердив канонічність надання автокефалії Православній церкві України.

    церква Греція Українська православна церква Вселенський патріарх Варфоломій томос Епіфаній
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