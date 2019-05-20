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    Грибаускайте побажала Зеленському удачі

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    Даля Грибаускайте та Володимир Зеленський&nbsp; - Грибаускайте побажала Зеленському удачі
    Даля Грибаускайте та Володимир Зеленський 

    Зеленський після офіційного вступу на посаду проводить прийом глав іноземних делегацій

    Президент Литви Даля Грибаускайте зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і побажала йому удачі.

    Про це вона написала у Twitter.

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    «Великий рівень довіри означає велику відповідальність. Удачі президенту Володимиру Зеленському під час служіння українському народові», - зазначила Грибаускайте.

    Шостий президент України Володимир Зеленський після офіційного вступу на посаду проводить прийом глав іноземних делегацій.

    Перед цим він узяв участь у церемоніях представлення командувачів видів Збройних сил України та підняття Державного прапора.
    Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського з вступом на посаду президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією. 

    Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду президента України.

    На церемонії інавгурації були присутні колишні президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, екс-голови Верховної Ради, представники органів державної влади, міський голова Києва Віталій Кличко, представники церков та іноземні гості. Зокрема, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Литви Даля Грибаускайте та президент Угорщини Янош Адер, а також представники США, Канади, Франції, Польщі, Туреччини, Молдови, Азербайджану, Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії.

    Також церемонію відвідали представники НАТО та Європейського Союзу.

     Читайте також: 
    Інавгураційна промова Володимира Зеленського

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