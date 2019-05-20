Грибаускайте побажала Зеленському удачі



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Даля Грибаускайте та Володимир Зеленський

Зеленський після офіційного вступу на посаду проводить прийом глав іноземних делегацій

Президент Литви Даля Грибаускайте зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і побажала йому удачі.

Про це вона написала у Twitter.

«Великий рівень довіри означає велику відповідальність. Удачі президенту Володимиру Зеленському під час служіння українському народові», - зазначила Грибаускайте.

Шостий президент України Володимир Зеленський після офіційного вступу на посаду проводить прийом глав іноземних делегацій.

Перед цим він узяв участь у церемоніях представлення командувачів видів Збройних сил України та підняття Державного прапора.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського з вступом на посаду президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією.