Тимошенко пропонує сформувати новий уряд і підставити плече Зеленському



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Юлія Тимошенко на погоджувальній раді сайт Верховної Ради

Юлія Тимошенко не хоче дострокових парламентських виборів, але пропонує відправити у відставку уряд Гройсмана і замінити генпрокурора, голосу СБУ та міністра оборони

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала депутатів сформувати новий уряд, не очікуючи проведення чергових парламентських виборів у країні, запланованих на осінь поточного року, і готова підставити плече Володимиру Зеленському.

Про це вона заявила сьогодні на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.

«Чи потрібно терпіти нинішній уряд півроку? Я думаю, не для того люди 75% голосів віддали за зміни, щоб цей уряд терпіти ще півроку... Тому якщо у цього парламенту залишилася хоч крапля совісті, потрібно дати можливість сформувати новий уряд», - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що парламент має підставити плече новому главі держави, давши змогу здійснювати повноваження за новою концепцією змін в Україні.

Тимошенко також звернулась до колег у Верховній Раді і наголосила на необхідності дати можливість новому президенту негайно змінити силовиків: генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони, «щоб чітко подивитися, чи має він політичну волю притягнути всіх представників чинної влади, які були замішані в корупції, до кримінальної відповідальності».

«Це буде перший тест на зміни», – підсумувала лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.

За даними ЦВК після підрахунку 95,57% протоколів за Володимира Зеленського проголосували 73,15% або 12 957 023 виборців, а за Петра Порошенка – 24,52% або 4 343 368 виборців.