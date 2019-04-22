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    Політика

    Тимошенко пропонує сформувати новий уряд і підставити плече Зеленському

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    Юлія Тимошенко на погоджувальній раді - Тимошенко пропонує сформувати новий уряд і підставити плече Зеленському
    Юлія Тимошенко на погоджувальній раді
    сайт Верховної Ради

    Юлія Тимошенко не хоче дострокових парламентських виборів, але пропонує відправити у відставку уряд Гройсмана і замінити генпрокурора, голосу СБУ та міністра оборони

    Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала депутатів сформувати новий уряд, не очікуючи проведення чергових парламентських виборів у країні, запланованих на осінь поточного року, і готова підставити плече Володимиру Зеленському.

    Про це вона заявила сьогодні на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.

    «Чи потрібно терпіти нинішній уряд півроку? Я думаю, не для того люди 75% голосів віддали за зміни, щоб цей уряд терпіти ще півроку... Тому якщо у цього парламенту залишилася хоч крапля совісті, потрібно дати можливість сформувати новий уряд», - сказала Тимошенко.

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    Вона зазначила, що парламент має підставити плече новому главі держави, давши змогу здійснювати повноваження за новою концепцією змін в Україні.

    Тимошенко також звернулась до колег у Верховній Раді і наголосила на необхідності дати можливість новому президенту негайно змінити силовиків: генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони, «щоб чітко подивитися, чи має він політичну волю притягнути всіх  представників чинної влади, які були замішані в корупції, до кримінальної відповідальності».

    «Це буде перший тест на зміни», – підсумувала лідер «Батьківщини».

    Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.

    За даними ЦВК після підрахунку 95,57% протоколів за Володимира Зеленського проголосували 73,15% або 12 957 023 виборців, а за Петра Порошенка – 24,52% або 4 343 368 виборців.

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