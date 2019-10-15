Ще один відомий грузин отримав українське громадянство



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Катамадзе каже, що чесно склав екзамен на знання української мови в Інституті філології Університету ім. Шевченка

Катамадзе зауважив, що його із Україною пов’язує майже 39 років життя

Надзвичайний та Повноважний посол Грузії в Україні (2000-2007рр., 2009-2013рр.) Грігол Катамадзе отримав українське громадянство.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації платників податків України, яку він очолює.

Документи в міграційну службу дипломат подав наприкінці червня після того, як публічно через ЗМІ звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням надати йому громадянство.

«Я дотримався усієї офіційної процедури, зібрав усі документи – навіть довелося з’їздити у Грузію і привезти деякі звідти. Я чесно склав екзамен на знання української мови в Інституті філології Університету ім. Шевченка - така довідка є в необхідному переліку документів. Коли треба було розповісти щось усно на довільну тему, я почав розповідати про зміни в податковому законодавстві. Члени комісії витримали хвилин десять», - розповів Катамадзе.

Указ №654 про надання громадянства України Гріголу Катамадзе президент Зеленський підписав 5 вересня, а 24 вересня Катамадзе вже отримав Тимчасове посвідчення громадянина України. Згідно процедури, протягом двох років необхідно вийти з грузинського громадянства. Відповідний указ президента Грузії підписано вже 9 жовтня, тож тепер Грігол Катамадзе чекає на український паспорт.

«Це виважене рішення. Мене з Україною пов’язує майже 39 років життя. В Україні я здобув освіту, і все чого я досяг потім у житті, було закладено саме тут. Я відчуваю себе боржником перед цією країною, і хочу бути їй корисним - особливо зараз, коли бачу початок реальних змін. Я хочу брати активну участь в суспільно-політичному житті України», - зазначив Катамадзе.

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