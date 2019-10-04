У Грузії викликають на допит журналіста, який обматюкав Путіна



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Колишній ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія

Журналіста Георгія Габунію допитають у генпрокуратурі Грузії 7 жовтня

Журналіста Георгія Габунію, який в ефірі «Руставі 2» нецензурною лайкою вилаяв російського президента Володимира Путіна, викликають на допит у генпрокуратуру Грузії

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

У рамках розслідування за фактом перевищення службових обов’язків проти інтересів «Руставі 2», привласнення коштів держкомпанії у великих розмірах з використанням службового становища, у генпрокуратуру викликано на допит Георгія Габунію.

Допитають журналіста 7 жовтня. Водночас 5 жовтня на допит також чекають колишнього голову інформаційного відділу «Руставі 2» Нодара Меладзе.

Нещодавно Габунія заявив, що не шкодує про те, що обматюкав президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомлялося, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі із присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста Габунії як «провокаційний акт» і «спробу дестабілізації». Гендиректор «Руставі 2» Ніка Гварамія вибачився перед глядачами й обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Габунія на два місяці був усунений від роботи, однак керівництво телеканалу «Руставі 2» згодом його звільнило.