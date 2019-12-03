Гривня побила чотирирічний максимум: курс валют на 3 грудня
Вартість американської валюти продовжує невпинно падати
Національний банк України встановив курс долара та євро на вівторок, 3-го грудня.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Долар знизився у ціні ще майже на 2 копійки та встановився на рівні 23,95 грн.
У свою чергу, вартість євро зросла на 8 копійок – до 26,40.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:
23,957354 грн за долар;
26,408191 грн за євро;
0,371950 грн за російський рубль;
30,988983 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 грудня курс долара і рубля знизився, а євро і фунта зріс.