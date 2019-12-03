Гривня побила чотирирічний максимум: курс валют на 3 грудня



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Вартість американської валюти продовжує невпинно падати

Національний банк України встановив курс долара та євро на вівторок, 3-го грудня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Долар знизився у ціні ще майже на 2 копійки та встановився на рівні 23,95 грн.

У свою чергу, вартість євро зросла на 8 копійок – до 26,40.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:

23,957354 грн за долар;

26,408191 грн за євро;

0,371950 грн за російський рубль;

30,988983 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 грудня курс долара і рубля знизився, а євро і фунта зріс.