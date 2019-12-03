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    Гривня побила чотирирічний максимум: курс валют на 3 грудня

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    Гривня побила чотирирічний максимум: курс валют на 3 грудня

    Вартість американської валюти продовжує невпинно падати

    Національний банк України встановив курс долара та євро на вівторок, 3-го грудня. 

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Долар знизився у ціні ще майже на 2 копійки та встановився на рівні 23,95 грн. 

    У свою чергу, вартість євро зросла на 8 копійок – до 26,40.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:

    23,957354 грн за долар;

    26,408191 грн за євро;

    0,371950 грн за російський рубль;

    30,988983 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 2 грудня курс долара і рубля знизився, а євро і фунта зріс.

    Національний банк курс валют Фунт Стерлінгів гривня
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