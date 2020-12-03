Українці у листопаді почали скуповувати валюту

Українці вперше за рік придбали валюти більше, ніж продали

Чиста купівля валюти населенням в листопаді становила 127,76 млн доларів

За підсумками листопада 2020 року населення придбало іноземної валюти більше, ніж продало її протягом минулого місяця.

Про це свідчать дані Національного банку.

У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3% - до 1,32 млрд доларів в еквіваленті, в той час як купівля зросла на 11,7% - до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.

Таким чином, чиста купівля валюти населенням в листопаді становила 127,76 млн доларів.

Обсяг продажу населенням готівкової валюти в жовтні 2020 року перевищив обсяг купівлі на 53,5 млн доларів, тоді як у вересні чистий продаж валюти населенням становив 135,5 млн, в серпні – 151,2 млн доларів.

До слова, раніше фахівці попередили, що локдаун може викликати паніку на ринку готівкової валюти.

До слова, із 1 грудня в Україні зріс розмір соціальних виплат. Тобто, підвищується прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття

Також українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше.

Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.