Гройсман чекає від Путіна повернення Криму разом із флотом

Напередодні Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Російської Федерації разом з флотом і військовою технікою повернути і Крим. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Донецькій області. «Зустрічна пропозиція президенту Російської Федерації - пропоную разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти у найближчий



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Володимир Гройсман Фото: Главком

Напередодні Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Російської Федерації разом з флотом і військовою технікою повернути і Крим. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Донецькій області.

«Зустрічна пропозиція президенту Російської Федерації - пропоную разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти у найближчий час», - сказав глава уряду.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку.

Чубаров назвав заяву Путіна про повернення кораблів «принизливою подачкою».

Також командувач ВМС розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.

Джерело: УНН