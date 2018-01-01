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    Гройсман чекає від Путіна повернення Криму разом із флотом

    Напередодні Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Російської Федерації разом з флотом і військовою технікою повернути і Крим. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Донецькій області. «Зустрічна пропозиція президенту Російської Федерації - пропоную разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти у найближчий
    • Сьогодні, 16:55
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    <p>Володимир Гройсман</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Володимир Гройсман

    Фото: Главком 

    Напередодні Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Російської Федерації разом з флотом і військовою технікою повернути і Крим. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Донецькій області.

    «Зустрічна пропозиція президенту Російської Федерації - пропоную разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти у найближчий час», - сказав глава уряду.

    Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку. 

    Чубаров назвав заяву Путіна про повернення кораблів «принизливою подачкою».

    Також командувач ВМС розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні.

    Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.

    Джерело: УНН

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