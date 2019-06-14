Гройсман скасував відвідування Волині у п'ятницю



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Прем'єр-міністр та лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман

У повідомленні пресслужби уряду не вказано причину перенесення візиту

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман скасував робочий візит до Волинської області в п'ятницю, 14 червня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

«Заплановану на 14 червня робочу поїздку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Волинської області перенесено. Про дату і час візиту буде повідомлено додатково», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні не вказано причину перенесення візиту.

Зазначимо, у четвер, 13 червня, Гройсман відвідав з робочим візитом Рівненщину, 10 червня - Вінниччину.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

22 травня Гройсман провів саме коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

В неділю, 26 травня, Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. Після цієї заяви Народний фронт зібрав засідання фракції, на якому депутатам заявили, що партійного списку не буде, і всі охочі можуть йти по мажоритарці.

30 травня Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра.

Як повідомлялось, результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня, свідчать, що три чверті українців висловлюютьнезадоволення діяльністю прем’єра Володимира Гройсмана. А за його партію готові проголосувати лише 1% серед усіх опитаних.