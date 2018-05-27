Гройсман забрав у Данилюка податки і мита

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Фото: «Главком» / Станіслав Груздєв Володимир Гройсман

Міністерство фінансів більше не зможе управляти Державною фіскальною службою

Кабінет міністрів своїм рішенням підпорядкував під своє пряме управління Державну фіскальну службу, у чиєму віданні знаходиться збір податків та митних платежів. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

За його інформацією, це рішення було ухвалене 23 травня під час закритого засідання уряду.

«Коли це рішення буде юридично оформлено (для набуття чинності це рішення ще має бути пройти реєстрацію у Міністерстві юстиції – ред.), Гройсман (прем’єр-міністр – ред.) зможе управляти фіскалами безпосередньо, окремими дорученнями, без зайвих очей і контролю», - йдеться у статті видання.

Окрім того, уряд проголосував за внесення змін до регламенту КМУ - Мінфін виключили з переліку відомств, чиє погодження обов'язково для документів, що подаються на розгляд уряду.

«На сьогоднішній день будь-які проекти актів Кабміну повинні бути узгоджені не тільки всіма зацікавленими сторонами, а й Мін'юстом, Мінекономрозвитку та Мінфіном … Прийняті в минулу середу зміни регламенту в даному випадку не дозволять Мінфіну контролювати (і при необхідності блокувати) рішення інших відомств про виділення коштів або зміну бюджетних програм. Тепер думку Мінфіну просто будуть брати до уваги», - додає «Дзеркало тижня».

За даними видання, і прем’єр-міністр Володимир Гройсман і президент Петро Порошенко давно мали намір звільнити з посади міністра фінансів Олександра Данилюка.

«Першого не влаштовує, що міністр фінансів встав між прем'єром і фіскальною службою, другого - що Данилюк не погодив з президентом позов «Приватбанку» проти екс-власників … Затримка з відставкою Данилюка протягом останнього року полягала лише в тому, що у Гройсмана і Порошенка було різне бачення кадрового рішення цього питання. Якщо Гройсмана (великого любителя виконуючих обов'язки) в ролі глави Мінфіну влаштовує і перший заступник Данилюка Оксана Маркарова, то президент хотів бачити в кріслі міністра фінансів виключно Ніну Южаніну», - йдеться у матеріалі.

Видання також повідомило, що за його інформацією, Мінфін має намір оскаржувати рішення Кабміну в адміністративному порядку.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на джерела, 23 травня на засіданні уряду під час його закритої частини прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр фінансів Олександр Данилюк посварились. Причина – Гройсман блокує кадрові призначення в структурі Мінфіна, які лобіює міністр. Данилюк вимагав призначити собі ще одного заступника і поставив ультиматум прем’єру, що без цього призначення не зможе виконувати своїх функцій. Прем’єр у відповідь запропонував урядовцю звільнитись. Данилюк після такого випаду встав і пішов із засідання уряду.

Після цього Гройсман дав вказівку апарату уряду готувати подання на звільнення міністра.