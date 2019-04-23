Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр Володимир Гройсман Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр повідомив, що зараз уряд вживає кроки для диверсифікації поставок з інших країн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску. Про це він сказав журналістам під час інспектування дорожніх робіт у Київській області, передає «РБК-Україна».

Відповідаючи на запитання про рішення російського уряду зупинити експорт нафтопродуктів до України, Гройсман сказав, що подібне рішення давно очікували.

«Росія продовжує фактично свою економічну війну проти України, і вони постійно намагаються так чи інакше нас блокувати», - зазначив він.

Прем'єр повідомив, що зараз уряд вживає кроки для диверсифікації поставок з інших країн.

«Але це очевидно, що ми маємо все більше і більше відходити від будь-яких взаємостосунків з Росією, навіть якщо мова йде про нафтопродукти. У нас є весь світ, в якому ми можем купувати якісні нафтопродукти», - додав Гройсман.

Зазначимо, 18 квітня, московське керівництво РФ ухвалило рішення про заборону російським компаніям постачати нафту і нафтопродукти в Україну з 1 червня.

У Держрезерві заявили, що Україні необхідно близько місяця, щоб диверсифікувати обсяги імпорту російського палива.

Як повідомлялось, Білорусь до кінця 2019 року може налагодити імпорт нафти через порти України чи країн Балтії.