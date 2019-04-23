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    Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів

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    Прем'єр Володимир Гройсман - Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів
    Прем'єр Володимир Гройсман
    Фото: kmu.gov.ua

    Прем'єр повідомив, що зараз уряд вживає кроки для диверсифікації поставок з інших країн

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску. Про це він сказав журналістам під час інспектування дорожніх робіт у Київській області, передає «РБК-Україна».

    Відповідаючи на запитання про рішення російського уряду зупинити експорт нафтопродуктів до України, Гройсман сказав, що подібне рішення давно очікували.

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    «Росія продовжує фактично свою економічну війну проти України, і вони постійно намагаються так чи інакше нас блокувати», - зазначив він.

    Прем'єр повідомив, що зараз уряд вживає кроки для диверсифікації поставок з інших країн.

    «Але це очевидно, що ми маємо все більше і більше відходити від будь-яких взаємостосунків з Росією, навіть якщо мова йде про нафтопродукти. У нас є весь світ, в якому ми можем купувати якісні нафтопродукти», - додав Гройсман.

    Зазначимо, 18 квітня, московське керівництво РФ ухвалило рішення про заборону російським компаніям постачати нафту і нафтопродукти в Україну з 1 червня.

    У Держрезерві заявили, що Україні необхідно близько місяця, щоб диверсифікувати обсяги імпорту російського палива.

    Як повідомлялось, Білорусь до кінця 2019 року може налагодити імпорт нафти через порти України чи країн Балтії.

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