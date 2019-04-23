США скасували тимчасові дозволи на імпорт іранської нафти



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Дотепер восьми імпортерам іранських вуглеводнів надавалося відтермінування від санкцій

Сполучені Штати з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Ідеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччині.

Заяву такого змісту опублікував сайт Білого дому.

Як наголосив держсекретар Майк Помпео, його мета – повністю припинити імпорт іранської нафти. Помпео сказав, що запроваджені в листопаді санкції проти Ірану вже позбавили Тегеран «мільярдів доларів» доходів від постаання палива.

Дотепер восьми імпортерам іранських вуглеводнів надавалося відтермінування від санкцій. Три імпортери, Італія, Греція та Тайвань, раніше добровільно відмовилися від іранської нафти. Таким чином, з 2 травня винятки не стосуватимуться жодної країни світу. Режим санкцій передбачає, що Вашингтон може запровадити санкції проти будь-якої країни, що порушує заборону на постачання нафти з Ірану.

За словами Помпео, дефіцит, який утворюється на світовому ринку внаслідок скорочення частки іранської нафти, погодилися заповнити Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати. Президент США Дональд Трамп 18 квітня мав бесіду з цього питання з наслідним принцем ОАЕ Мохаммедом бін Заєдом аль-Нагаяном.

Раніше повідомлялося, що США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану. На фоні відповідних повідомлень ціна на нафту марки Brent вже виросла на 3,2% до 74,31 долара за барель, що є рекордним показником із початку листопада 2018 року.

Джерело: Радіо Свобода