Група американських «діячів» в Криму заявила про законність «референдуму» окупантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: rg.ru Американці незаконно прибули до анексованого росіянами Криму

РосЗМІ стверджують, що так звана делегація із США «зовсім не переймається можливою реакцією з боку України»

Представники громадської делегації США «Центр громадянських ініціатив (The Center for Citizen Initiatives) перебувають в окупованому Криму із так званим візитом. Зокрема, член організації Сільвія Демарест заявила, що «Кримський півострів приєднався до Росії законно». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вони підкреслюють, що Демарест є юристом і вона «розуміє те, що сталося в Криму у 2014 році - це волевиявлення народу і вираз права на самовизначення».

Демарест запевнила, що розповість про «зроблені висновки і обстановку на півострові» в США. «Я не думаю, що ця ситуація коли-небудь зміниться і Крим коли-небудь стане українським», - передають слова американки російські пропагандисти.

Раніше росЗМІ повідомили про те, що делегація американських «діячів» з «Центру громадянських ініціатив», які прибули до окупованого Криму з триденним візитом, «вражена побаченим на півострові і зовсім не переймається можливою реакцією з боку України».

Делегацію очолює Шерон Теннісон. Перший раз делегація на чолі з Теннісон відвідала окупований Крим ще в червні 2016 року