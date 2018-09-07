Шокуючі кадри з окупованої Ялти. Потоки брудної води несуть людей вулицями



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Слідом за екологічним лихом на півночі окупованого півострова у Крим прийшла нова біда

В окупованій Росією Ялті в Криму через потужну зливу стався серйозний потоп.

Зокрема, на одному з відео можна спостерігати, як вулиця Пушкінська перетворилася фактично на гірську річку. Течія була настільки сильною, що змило жінку. Їй на допомогу кинулися двоє чоловіків.

Також на іншому відео можна помітити, як повністю було затоплено навіть підземні переходи.

Також від води постраждали і автомобілі місцевих мешканців:

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