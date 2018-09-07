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    Шокуючі кадри з окупованої Ялти. Потоки брудної води несуть людей вулицями

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    Шокуючі кадри з окупованої Ялти. Потоки брудної води несуть людей вулицями

    Слідом за екологічним лихом на півночі окупованого півострова у Крим прийшла нова біда

    В окупованій Росією Ялті в Криму через потужну зливу стався серйозний потоп.

    Зокрема, на одному з відео можна спостерігати, як вулиця Пушкінська перетворилася фактично на гірську річку. Течія була настільки сильною, що змило жінку. Їй на допомогу кинулися двоє чоловіків.

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    Також на іншому відео можна помітити, як повністю було затоплено навіть підземні переходи.

    Також від води постраждали і автомобілі місцевих мешканців:

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