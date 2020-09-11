Грузія відклала початок навчального року через Covid-19



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Прем'єр Грузії Георгій Гахарія

Навчальний рік почнеться з 1 жовтня

Через спалах коронавірусу Covid-19 у низці міст Грузії відклали початок навчального року. У цих містах школи і виші відкриються з 1 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передають Новини Грузії.

За його словами, початок навчального року відкладено до 1 жовтня ще в шести великих містах – Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті. До цього відповідне рішення було прийнято стосовно Батумі і Кобулеті.

«У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, а також у школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами треба два тижні», – заявив Гахарія.

Нагадаємо, напередодні Грузія оголосила про початок другої хвилі пандемії Covid-19. В країні погіршується епідеміологічна ситуація, тільки за останню добу виявлено 87 нових випадків Covid-19, що є рекордним показником з початку епідемії.

Як повідомлялося, що Грузія змінила правила в'їзду в країну.

До слова, Грузія ще на місяць продовжила заборону на міжнародні авіарейси.

Як відомо, наприкінці липня Грузія продовжила заборону на відновлення регулярного міжнародного авіасполучення до вересня.

Крім того, рішенням уряду Грузії термін обов'язкового карантину та ізоляції, режими яких діють в країні в зв'язку з пандемією Cоvid-19, скорочений з 14 до 12 днів.