Грузія ще на місяць продовжила заборону на міжнародні авіарейси



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Заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги

Рішення щодо поетапного відновлення повітряного сполучення буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації

Уряд Грузії продовжив заборону на міжнародні регулярні авіарейси до 30 вересня.

Про це повідомила пресслужба Агентства цивільної авіації Грузії.

Згідно з повідомленням, уряд Грузії продовжив обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня.

Водночас, зазначається, що заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги.

«Рішення щодо поетапного відновлення повітряного сполучення по іншим напрямкам буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, наприкінці липня Грузія продовжила заборону на відновлення регулярного міжнародного авіасполучення до вересня.

До слова, Рішенням уряду Грузії термін обов'язкового карантину та ізоляції, режими яких діють в країні в зв'язку з пандемією Cоvid-19, скорочений з 14 до 12 днів.

Також повідомлялося, що Чорногорія послабила умови карантину.