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    Грузія ще на місяць продовжила заборону на міжнародні авіарейси

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    <p>Заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги</p> - Грузія ще на місяць продовжила заборону на міжнародні авіарейси

    Заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги

    Рішення щодо поетапного відновлення повітряного сполучення буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації

    Уряд Грузії продовжив заборону на міжнародні регулярні авіарейси до 30 вересня.

    Про це повідомила пресслужба Агентства цивільної авіації Грузії.

    Згідно з повідомленням, уряд Грузії продовжив обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня.

    Водночас, зазначається, що заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги.

    «Рішення щодо поетапного відновлення повітряного сполучення по іншим напрямкам буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації», – йдеться у повідомленні.

    Як відомо, наприкінці липня Грузія продовжила заборону на відновлення регулярного міжнародного авіасполучення до вересня.

    До слова, Рішенням уряду Грузії термін обов'язкового карантину та ізоляції, режими яких діють в країні в зв'язку з пандемією Cоvid-19, скорочений з 14 до 12 днів.

    Також повідомлялося, що Чорногорія послабила умови карантину.

    літак Грузія авіаперевезення карантин
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