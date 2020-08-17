Грузія ще на місяць продовжила заборону на міжнародні авіарейси
Заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги
Рішення щодо поетапного відновлення повітряного сполучення буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації
Уряд Грузії продовжив заборону на міжнародні регулярні авіарейси до 30 вересня.
Про це повідомила пресслужба Агентства цивільної авіації Грузії.
Згідно з повідомленням, уряд Грузії продовжив обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня.
Водночас, зазначається, що заборона не стосуватиметься лише рейсів в Тбілісі з Парижу, Мюнхену і Риги.
«Рішення щодо поетапного відновлення повітряного сполучення по іншим напрямкам буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, наприкінці липня Грузія продовжила заборону на відновлення регулярного міжнародного авіасполучення до вересня.
До слова, Рішенням уряду Грузії термін обов'язкового карантину та ізоляції, режими яких діють в країні в зв'язку з пандемією Cоvid-19, скорочений з 14 до 12 днів.
Також повідомлялося, що Чорногорія послабила умови карантину.