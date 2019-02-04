Вже 10 країн Євросоюзу визнали Гуайдо президентом Венесуели



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Голову Національної Асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо все більше країн визнають тимчасовим президентом Венесуели

Про визнання президентських повноважень Гуайдо заявили Франція, Німеччина, Австрія, Іспанія, Великобританія, Швеція, Данія, Латвія, Нідерланди і Фінляндія

Кількість країн Євросоюзу, які визнали голову Національної Асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, сягнуло десяти.

Таку інформацію надає міжнародна преса із посиланням на заяви лідерів та провідних політиків європейських країн, пише «Укрінформ».

Зокрема, таку позицію підтвердив президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель, канцлер Австрії Себастьян Курц та голова уряду Іспанії Педро Санчес. Крім того, про визнання президентських повноважень Гуайдо заявили глави зовнішньополітичних відомств Великобританії, Швеції, Данії, Латвії, Нідерландів і Фінляндії.

Позицію ЄС у понеділок під час брифінгу для преси нагадала речник Служби зовнішніх дій Євросоюзу Майя Косьянчич. Вона відповіла на запитаня журналістів щодо реакції ЄС на звернення Ніколаса Мадуро до європейських країн виявляти стриманість та не йти на поводу «безумства» американського президента. «Ми не бачили такого звернення або інтерв’ю. Водночас наша позиція є дуже чіткою і вона була підтверджена всіма 28 країнами. Ми закликаємо до термінового проведення вільних, прозорих та легітимних виборів президента. Ця позиція залишається чинною. Ви також знаєте, що ситуація в Венесуелі активно обговорювалася під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бухаресті, в ході якої було ухвалено рішення щодо заснування Міжнародної контактної групи, яка зустрінеться 7 лютого в Уругваї з дуже чітким мандатом», - зауважила офіційний речник. Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.