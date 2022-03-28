Губернатор Чернігівщини пояснив головні небезпеки «зеленого коридору»

Російські окупанти постійно обстрілюють Чернігів, але організувати повноцінні шляхи евакуації жителів міста заважають відсутність домовленостей, доріг та взаємодії рашистських підрозділів між собою

Відкрити «зелений коридор» для евакуації мешканців Чернігова заважають кілька серйозних проблем

Повноцінний «зелений коридор» з Чернігова на вільну від окупантів територію досі не функціонує. Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у інтерв’ю «Укрінформу» пояснив, у чому полягають основні причини.

По-перше, не існує чіткої домовленості із країною-агресором про шлях евакуації людей із напівзруйнованого обласного центру. Без таких домовленостей відкривати «зелений коридор» неможливо.

Другою проблемою є відсутність повноцінних шляхів для «зеленого коридору». Окупанти зруйнували залізничну колію на ділянці Чернігів-Київ відразу у кількох місцях, тож про евакуацію цим видом транспорту (а також про підвезення продуктів, води та ліків) не може йтися.

Дороги між Черніговом та Київською областю також зруйновані. Згадуючи сухопутний міст, Чаус пояснив: «Він не є безпечним маршрутом зараз: і вчора, і позавчора там були втрати цивільних. Ми прийняли рішення на сьогодні, враховуючи навіть його аварійність, а він розбитий у кількох місцях, - закрити його».

Є ще одна проблема, яку дуже важко вирішити. Голова Чернігівської ОДА упевнений, що російські підрозділи на території області діють розрізнено, без повноцінної взаємодії один з одним. Тож, зазначає Чаус, навіть у випадку якоїсь конкретної домовленості на найвищих рівнях – ніхто не дасть гарантії, що ті підрозділи окупантів, які перебуватимуть у районі «зеленого коридору», не відкриють вогонь по біженцях.

«Ми впевнені, що там у них одна рука не знає, що робить друга», – так охарактеризував ситуацію в рашистських військах, які діють на території Чернігівської області, В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, про переговори щодо відкриття «зеленого коридору» із Чернігова ще 23 березня розповідав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, спільними зусиллями Збройних сил та влади робиться усе необхідне, аби Чернігів та регіон в цілому не перетворився на другий Маріуполь.