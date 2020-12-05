Ляшко обіцяє вакцинувати 21 мільйон чоловік

Наступного року заплановано зробити щеплення половині населення України

Майже 21 мільйон чоловік, що становить половину населення України заплановано вакцинувати проти коронавірусу протягом 2021 року. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 повинні 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

В ці категорії входять:

медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;

військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;

працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;

особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;

люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;

вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;

працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;

ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;

дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;

інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.

Також Ляшко розповів, що під час жорсткого карантину у січні в Україні планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти та церкви.

Остаточне рішення щодо карантинних обмежень планується прийняти на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.

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До речі, сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію.

Напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.