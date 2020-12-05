Соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото)

Заборона алкоголю протягом 42 діб після вакцинації викликала хвилю жартів у російському інтернеті

Російська вакцина від коронавірусу «Спутник V» буде ефективною тільки в разі дотримання ряду обмежень після використання. Зокрема це стосується вживання алкогольних напоїв протягом 42 днів після щеплення, – заявила віцепрем’єр Тетяна Голікова. Серед інших табу російська чиновниця назвала приймання ліків, які пригнічують імунну систему, а також відвідування людних місць.

Крім того, потрібно ходити в масках, дотримуватися соціальної дистанції і режиму гігієни та мінімізувати контакти на той самий строк. За її словами, все це необхідно для того, щоб щеплений не заразився коронавірусом до того, як у нього сформується повноцінний імунна відповідь.

У мережі бурхливо відреагували на подібні вимоги після вакцинації російським експериментальним препаратом. Особливо користувачів інтернету розсмішила вимога не пити алкоголь, тим більше напередодні новорічних свят. Після цього в Twitter з’явилися чисельні меми, а люди висловлюють думку, що ідея заздалегідь «приречена на провал», «вакцинація зірвана», і що цією«геніальною відмазкою» можна буде потім пояснити неефективність вакцини «Спутник V» – мовляв, «не дотримались посту».

Ряд таких дописів наводить РБК.

Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.