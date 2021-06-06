Лідер німецьких «Зелених» виступив за продаж зброї Україні

Роберт Габек розкритикував німецький уряд за небажання постачати озброєння Києву

Співголова німецької партії «Союз 90/Зелені» Роберт Габек висловив нерозуміння позиції уряду своєї країни, що до небажання продавати озброєння Україні. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Spiegel.

«Німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну у Ємені, що є однією з найбільших гуманітарних катастроф нашого часу. Але Україні, яка зазнала нападу, не постачаються ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прилади нічного бачення. Я зовсім не розумію, як такою політикою можна ще хизуватися», - сказав Габек.

Нагадаємо, що на заклик президента Володимира Зеленського продати Україні штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку Берлін відповів відмовою. На думку міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом:

«Я переконаний, що конфлікт (на сході України) може бути вирішений тільки політичними засобами», – заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

«Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть», – додав він.

Лідер партії «Союз 90/Зелені» Роберт Габек наприкінці травня відвідував Україну і після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що запит Києва про «оборонну зброю» є цілком виправданим.

«Це стратегічний аналіз. Ситуація в Україні носить для Європейського Союзу, його свободи та безпеки вирішальне значення. Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте населення обрало ліберальну демократію. За цей політичний курс люди віддавали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни на Донбасі. Мій візит був покликаний нагадати, що боротьба України – це боротьба самої Європи», – заявив Габек.

Коментуючи висловлювання Габека, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що його країна залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

Нагадаємо, що вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.