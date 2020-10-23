Хакер із п'ятої спроби зламав Twitter Трампа



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Хакер не став нічого писати в акаунті президента, зробивши тільки скріншоти як доказ того, що він дійсно отримав до нього доступ

Пароль від профілю Трампа – «maga2020!», тобто скорочення передвиборчої фрази чинного президента «Make America Great Again!»

Нідерландський фахівець з кібербезпеки Віктор Геверс зламав акаунт у Twitter президента США Дональда Трампа, підібравши пароль з п'ятого разу. Про це повідомляє de Volkskrant.

За словами хакера, пароль від профілю Трампа – «maga2020!», тобто скорочення передвиборчої фрази чинного президента «Make America Great Again!».

Геверс також сказав, що в акаунті Трампа навіть не було двофакторної аутентифікації.

Хакер не став нічого писати в акаунті президента, зробивши тільки скріншоти як доказ того, що він дійсно отримав до нього доступ.

Хакер написав до адміністрації соцмережі, в ЦРУ, ФБР, Агентство з кібербезпеки США і ряд інших відомств, а також відправив лист у Білий дім, порадивши Трампу краще захистити свій акаунт.

Як повідомлялося 15 жовтня, Трамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів.

Також Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився.