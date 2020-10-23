  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хакер із п'ятої спроби зламав Twitter Трампа

    • Розсилка
    Хакер не став нічого писати в акаунті президента, зробивши тільки скріншоти як доказ того, що він дійсно отримав до нього доступ - Хакер із п'ятої спроби зламав Twitter Трампа
    Хакер не став нічого писати в акаунті президента, зробивши тільки скріншоти як доказ того, що він дійсно отримав до нього доступ

    Пароль від профілю Трампа – «maga2020!», тобто скорочення передвиборчої фрази чинного президента «Make America Great Again!»

    Нідерландський фахівець з кібербезпеки Віктор Геверс зламав акаунт у Twitter президента США Дональда Трампа, підібравши пароль з п'ятого разу. Про це повідомляє de Volkskrant.

    За словами хакера, пароль від профілю Трампа – «maga2020!», тобто скорочення передвиборчої фрази чинного президента «Make America Great Again!».

    Геверс також сказав, що в акаунті Трампа навіть не було двофакторної аутентифікації.

    Хакер не став нічого писати в акаунті президента, зробивши тільки скріншоти як доказ того, що він дійсно отримав до нього доступ.

    Хакер написав до адміністрації соцмережі, в ЦРУ, ФБР, Агентство з кібербезпеки США і ряд інших відомств, а також відправив лист у Білий дім, порадивши Трампу краще захистити свій акаунт.

    Як повідомлялося 15 жовтня, Трамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів.

    Також Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився.

    США Дональд Трамп ФБР ЦРУ Twitter соціальні мережі хакер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies