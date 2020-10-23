Керівників Facebook і Twitter викликають у Сенат США



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Марк Цукерберг у жовтні 2019 давав свідчення у Конгресі США

Поки не відомо, коли саме Цукерберг та Дорсі прийдуть до Сенату

Керівники американських інтернет-компаній Facebook і Twitter - Марк Цукерберг і Джек Дорсі - мають прибути в Сенат США для обговорення практик роботи соцмереж. Ідеться, насамперед, про обробку матеріалів з дражливим контентом.

У четвер, 22 жовтня, Комітет Сенату США з питань правосуддя підтримав офіційний виклик у Сенат обох топменеджерів. Про можливу дату виклику Цукерберга й Дорсі до Сенату не повідомляється.

Керівникам обох інтернет-компаній вже доводилося відповідати протягом багатьох годин на запитання сенаторів щодо роботи їхніх соцмереж та обробки особистих даних користувачів. Тим часом члени Республіканської партії закидають обом інтернет-компаніям спроби придушувати консервативні погляди. У самих компаніях це заперечують.

Днями суперечка щодо роботи обох цифрових компаній спалахнула з новою силою після виходу викривального матеріалу в виданні New York Post, що містив, зокрема, закиди в причетності до корупції в бік кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Facebook і Twitter перешкоджали поширенню цього матеріалу в однойменних соцмережах. Приміром, Twitter блокував поширення дописів, що містили лінки на цей матеріал у New York Post.

У самій компанії Twitter пояснили свої дії в даному разі наявністю в викривальній статті неприхованої електронної адреси сина кандидата від демократів - Хантера Байдена. Згідно з правилами Twitter, забороняється поширення особистих даних інших людей без їхньої на те згоди, пояснюють у компанії. Утім, керівник Twitter Джек Дорсі визнав, що, можливо, його компанія просто невдало прокомунікувала цей аспект своєї політики захисту даних користувачів, передає інформагенція dpa.

Між іншим, також відомо, що Facebook блокуватиме контент, який заперечує Голокост. Раніше Facebook заборонив писати, що євреї правлять світом.

Але іноді алгоритми соцмережі помилково блокують необразливі контенти, на що часто скаржаться українські користувачі Facebook.

Зокрема, нещодавно стався курйоз і Facebook заблокував рекламу цибулі, бо та занадто сексуальна

Водночас Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube.

Цього року Цукерберг потрапив до клубу супербагатіїв світу.

Джерело: Українська служба DW