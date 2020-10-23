У США на виборах президента достроково проголосували вже 50 млн людей



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Наразі достроково проголосували близько третини виборців

Найбільше людей проголосувало у Техасі

У США на виборах президента достроково проголосували вже понад 50 мільйонів людей. Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

Зазначається, що найбільше людей проголосувало у Техасі.

«35,3 мільйона проголосували поштою, а 15,6 мільйона – прийшли на виборчі дільниці. Наразі достроково проголосували близько третини виборців. Загальна очікувана кількість виборців на цих виборах – 150 мільйонів осіб. Це може бути рекордна кількість громадян, що взяли участь у голосуванні на президентських виборах», – йдеться у повідомленні.

Згідно з підрахунками, у штаті Техас проголосували майже 6,4 мільйона людей, у Каліфорнії – 5,8 млн і у Флоріді – 4,8 млн.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.



