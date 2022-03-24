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    Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ

    Хакери Anonymous зламали сайт Центрального банку РФ - Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ
    Хакери Anonymous зламали сайт Центрального банку РФ
    Фото: Twitter

    Хакери обіцяють оприлюднити десятки тисяч файлів секретної інформації

    Хакери міжнародної кампанії Anonymous зламали сайт Центрального банка Росії. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Twitter.

    Хакери обіцяють оприлюднити понад 35 тисяч файлів внутрішньої документації впродовж наступних 48 годин. Окрім того хакери повідомили, що зосередять свою увагу на компаніях, які продовжують працювати у Росії.

    Це вже не вперше, коли хакери зламують російські сайти. Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

    Хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ