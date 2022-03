Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ

Хакери міжнародної кампанії Anonymous зламали сайт Центрального банка Росії. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Twitter.

Хакери обіцяють оприлюднити понад 35 тисяч файлів внутрішньої документації впродовж наступних 48 годин. Окрім того хакери повідомили, що зосередять свою увагу на компаніях, які продовжують працювати у Росії.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp