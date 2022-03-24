Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ

Хакери обіцяють оприлюднити десятки тисяч файлів секретної інформації

Хакери міжнародної кампанії Anonymous зламали сайт Центрального банка Росії. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Twitter.

Хакери обіцяють оприлюднити понад 35 тисяч файлів внутрішньої документації впродовж наступних 48 годин. Окрім того хакери повідомили, що зосередять свою увагу на компаніях, які продовжують працювати у Росії.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 23, 2022

Це вже не вперше, коли хакери зламують російські сайти. Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

Хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.