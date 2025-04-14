Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати

Митрополит Євлогій про атаку РФ на Суми: Ми категорично засуджуємо цей черговий злочин російських безбожників

Митрополит Сумський і Охтирський УПЦ МП Євлогій засудив удар окупантів по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло понад 30 осіб, ще понад 100 – отримали поранення. Про це йдеться на сайті УПЦ МП, інформує «Главком».

«Сьогодні, дорогі мої брати і сестри, ми знову і знову стали свідками страшного беззаконня стосовно наших храмів, нашого міста та нашої України. Наше богослужіння сьогодні звершувалося під час вибухів. До центру міста прилетіли російські ракети, які не лише знищили будівлі, але погубили людей», – зауважив митрополит Сумський і Охтирський УПЦ МП.

Водночас ієрей УПЦ МП Василь Максимишинець оприлюднив відео промови митрополита. Євлогій назвав росіян безбожниками і людьми, «які втратили віру і совість».

«Мене дивує в цій війні російській проти нас те, що люди, які називають себе віруючими в Росії, які повинні були першими засудити оце кровопролиття, вони не тільки не засудили, вони назвали цю війну священною. Яка ганьба цим первосвященникам і священникам. Ми категорично засуджуємо цей черговий злочин російських безбожників, людей невіруючих, бо віруючі так не чинять. Це люди, які втратили віру, які втратили совість», – сказав Євлогій російською мовою.

Водночас предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій не відреагував на атаку окупантів.

Як повідомляють у Сумській єпархії, від російського удару постраждав кафедральний собор на честь Преображення Господнього, у якому очолював Літургію митрополит Євлогій. Вибуховою хвилею у святині було пошкоджено вікна та розбите скло.

Зауважимо, що внаслідок ракетного удару Росії по місту Суми загинув рідний брат архієпископа Тульчинського і Брацлавського Сергія.

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня. Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.