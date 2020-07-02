У Полтаві хакер зламав сайт місцевого водоканалу і «підкорегував» комуналку



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Правоохоронці говорять, що хакер визнав свою провину, і якщо вона буде доведена в суді, то йому загрожує до п'яти років обмеження волі

Підприємство звернулося до правоохоронців, бо йому заважала «діяльність» хакера складати звітність

У Полтаві правоохоронці затримали 44-річного хакера, який зламував особисті інтернет-кабінети клієнтів місцевого водоканалу і міняв показники лічильників. Про це в четвер, 2 липня, повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександр Ведмідський.

Зазначається, що одним полтавчанам він приписував десятки кубометрів води, іншим - списував борги.

«Хакера зловили і знешкодили, а його комп'ютер зараз вилучено для експертизи», - інформують правоохоронці.

За словами поліції, підприємство звернулося до правоохоронців, бо йому заважала «діяльність» хакера складати звітність.

На питання про те, як хакер зламував особисті кабінети, чоловік повідомив, що той «обійшов» всі паролі.

За даними поліції, хакер свого часу закінчив радіотехнічний інститут у Полтаві, його служба в армії також була пов'язана з радіотехнікою.

«Поки що не йдеться про матеріальну зацікавленість хакера, але на всі питання відповість експертиза, що зараз проводиться», - кажуть полтавські поліцейські.

Правоохоронці також говорять, що хакер визнав свою провину, і якщо вона буде доведена в суді, то йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

У свою чергу у «Полтававодоканалі» закликали містян, які не згодні з нарахованими сумами, звертатися за консультаціями в їхню службу обліку.

Раніше повідомлялося, що в Харкові група хакерів обкрадала банківські рахунки. Вони викрадали реквізити банківських електронних рахунків громадян США, Європи, України та їхні персональні дані.