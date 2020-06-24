Хакери злили у мережу дані мільйонів користувачів Telegram



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У Telegram запевняють, що більшість зі злитих акаунтів вже неактуальні

База, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнету

Дані декількох мільйонів користувачів месенджера Telegram злили у мережу. Про це пише видання «Код Дурова».

База, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнету. Вона дозволяє дізнатися номери телефонів по ніках користувачів і містить унікальні ідентифікатори користувачів месенджера. В даний час невідома точна кількість користувачів, чиї дані виявилися у зловмисників.

«Такі бази (...) збираються через зловживання вбудованою функцією імпорту контактів при реєстрації користувача. На жаль, жоден сервіс, що дозволяє користувачам спілкуватися з контактами зі своєї телефонної книги, не може повністю виключити подібний перебір», - прокоментували в пресслужбі месенджера.

Крім того, представники компанії додали, що заходи, вжиті в 2019 році, дозволили користувачам більше не «світити» свій номер.

Також зазначається, що близько 70% акаунтів в злитій базі належать користувачам з Ірану, решта – з Росії. Проте більшість з акаунтів (не менше 60%) вже неактуальні, запевнили в компанії.

«Це може говорити про те, що в минулому році нам вдалося значно знизити масштаб і швидкість такого роду зловживань», - повідомили в пресслужбі.

До слова, українські правоохоронці розслідують витік персональних даних громадян через Telegram.