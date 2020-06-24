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    Хакери злили у мережу дані мільйонів користувачів Telegram

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    У Telegram запевняють, що більшість зі злитих акаунтів вже неактуальні - Хакери злили у мережу дані мільйонів користувачів Telegram
    У Telegram запевняють, що більшість зі злитих акаунтів вже неактуальні

    База, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнету

    Дані декількох мільйонів користувачів месенджера Telegram злили у мережу. Про це пише видання «Код Дурова».

    База, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнету. Вона дозволяє дізнатися номери телефонів по ніках користувачів і містить унікальні ідентифікатори користувачів месенджера. В даний час невідома точна кількість користувачів, чиї дані виявилися у зловмисників.

    «Такі бази (...) збираються через зловживання вбудованою функцією імпорту контактів при реєстрації користувача. На жаль, жоден сервіс, що дозволяє користувачам спілкуватися з контактами зі своєї телефонної книги, не може повністю виключити подібний перебір», - прокоментували в пресслужбі месенджера.

    Крім того, представники компанії додали, що заходи, вжиті в 2019 році, дозволили користувачам більше не «світити» свій номер.

    Також зазначається, що близько 70% акаунтів в злитій базі належать користувачам з Ірану, решта – з Росії. Проте більшість з акаунтів (не менше 60%) вже неактуальні, запевнили в компанії.

    «Це може говорити про те, що в минулому році нам вдалося значно знизити масштаб і швидкість такого роду зловживань», - повідомили в пресслужбі.

    До слова, українські правоохоронці розслідують витік персональних даних громадян через Telegram.

    інтернет Telegram соціальні мережі кібербезпека хакер
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