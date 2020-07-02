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    Кримінал

    У Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей

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    У Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей - У Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей
    У Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей

    Поліція затримала підлітка, йому загрожує до 5 років позбавлення волі

    У Чернівцях поліція затримала 17-річного хакера, який викрадав конфіденційну інформацію декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу, а потім продавав її.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «На Буковині поліція припинила протиправну діяльність підлітка, який збував персональні дані громадян із різних країн світу», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці з'ясували, що підліток здійснював несанкціоноване втручання в автоматизовані системи міжнародних компаній, що займаються електронною комерцією. Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хлопець заволодів конфіденційною інформацією інтернет-користувачів, яку потім продавав на хакерському форумі і через один із месенджерів.

    Під час обшуку в приміщенні підлітка поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, смартфони і накопичувачі інформації.

    Результати експертизи підтвердили протиправне втручання хакера в комп'ютерні системи міжнародних онлайн-магазинів і виявили понад 300 тис. текстових файлів із персональними даними декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу.

    Хлопцеві повідомили про підозру за ч. 1 і 2 статті 361-2 («Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на комп'ютерах»). Санкції статті передбачають до 5 років позбавлення волі.

    санкції поліція хакер
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