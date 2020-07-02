У Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей



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У Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей

Поліція затримала підлітка, йому загрожує до 5 років позбавлення волі

У Чернівцях поліція затримала 17-річного хакера, який викрадав конфіденційну інформацію декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу, а потім продавав її.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«На Буковині поліція припинила протиправну діяльність підлітка, який збував персональні дані громадян із різних країн світу», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що підліток здійснював несанкціоноване втручання в автоматизовані системи міжнародних компаній, що займаються електронною комерцією. Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хлопець заволодів конфіденційною інформацією інтернет-користувачів, яку потім продавав на хакерському форумі і через один із месенджерів.

Під час обшуку в приміщенні підлітка поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, смартфони і накопичувачі інформації.

Результати експертизи підтвердили протиправне втручання хакера в комп'ютерні системи міжнародних онлайн-магазинів і виявили понад 300 тис. текстових файлів із персональними даними декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу.

Хлопцеві повідомили про підозру за ч. 1 і 2 статті 361-2 («Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на комп'ютерах»). Санкції статті передбачають до 5 років позбавлення волі.