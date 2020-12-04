Хакерські атаки розпочалися у вересні 2020 року й стосувалися компаній у Німеччині, Чехії, Італії та Південній Кореї

Кіберзлочинці збирають інформацію про перевезення Covid-вакцини, що потребує значного охолодження. Про це повідомляють аналітики International Business Machines Corporation.

За даними аналітиків, хакерські атаки розпочалися ще у вересні 2020 року й стосувалися компаній у декількох країнах, зокрема Німеччині, Чехії, Італії, Південній Кореї тощо.

«Хакери видавали себе за бізнес-представника китайської компанії Haier Biomedical, яка також пов'язана з «холодовим ланцюгом» постачання вакцин. Від її імені розсилали електронні листи зі шкідливим вмістом, у яких пропонували ввести персональні дані. Таким чином хакери намагалися зібрати дані для подальшого незаконного доступу до корпоративних мереж та інформації, яка пов'язана з постачанням вакцини проти коронавірусного захворювання», ─ вважають в ІМВ.

Зазначається, що зловмисники націлилися на податкову і митну служби Європейської комісії, систему постачання вакцин ЮНІСЕФ.

«Постраждали і компанії, що виробляють сонячні батареї та сухий лід. Без доступу до енергоносіїв саме сонячні батареї забезпечують живлення для холодильників, у яких перевозять препарати. Отриману інформацію можуть використати для викрадення контейнерів із вакциною», ─ вважають аналітики.

В ІМВ припускають, що хакерську атаку запустив той, хто в курсі, які компанії задіяні в ланцюгу постачання. Ймовірно, що відповідальна за це ціла держава, що конкурує за вакцини.

Раніше у компанії Microsoft повідомляли про кілька хакерських атак з Росії і КНДР на фармацевтичні компанії і розробників вакцин від коронавірусу.

Також нагадаємо, що в середині жовтня США офіційно звинуватили Росію у хакерських атаках.