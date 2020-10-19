США офіційно звинуватили Росію у хакерських атаках



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Кібератаки були спрямовані проти компаній у США, енергосистеми України та проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції

Американська судова влада висунула обвинувачення шістьом співробітникам російської розвідки

Судова влада США висунула обвинувачення шістьом росіянам у зв'язку з хакерськими атаками проти компаній у США, енергосистеми України та проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції. Про це повідомило в понеділок американське впливове видання The Washington Post.

За інформацією американської сторони, всі шість фігурантів справи – співробітники російської розвідки.

Американські ЗМІ зазначають, що фігуранти справи – Юрій Сергійович Андрієнко, Сергій Володимирович Детістов, Павло Володимирович Фролов, Анатолій Сергійович Ковальов, Артем Валерійович Очиченко та Петро Миколайович Пліскін.

«Жодна країна так цілеспрямовано і безвідповідально не перетворює свій кібернетичний потенціал на зброю, як це робить Росія, безглуздо заподіюючи безпрецедентної шкоди, щоб досягти невеликої тактичної переваги», – заявив помічник генерального прокурора з нацбезпеки Джон Демерс.

Як повідомлялося, Норвегія звинуватила РФ в кібератаці на парламент.

До слова, напередодні Microsoft заявила про зрив кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США.

Раніше компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії.



