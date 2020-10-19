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    США офіційно звинуватили Росію у хакерських атаках

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    Кібератаки були спрямовані проти&nbsp;компаній у США, енергосистеми України та проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції - США офіційно звинуватили Росію у хакерських атаках
    Кібератаки були спрямовані проти компаній у США, енергосистеми України та проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції

    Американська судова влада висунула обвинувачення шістьом співробітникам російської розвідки

    Судова влада США висунула обвинувачення шістьом росіянам у зв'язку з хакерськими атаками проти компаній у США, енергосистеми України та проти учасників президентських виборів 2017 року у Франції. Про це повідомило в понеділок американське впливове видання The Washington Post.

    За інформацією американської сторони, всі шість фігурантів справи – співробітники російської розвідки.

    Американські ЗМІ зазначають, що фігуранти справи – Юрій Сергійович Андрієнко, Сергій Володимирович Детістов, Павло Володимирович Фролов, Анатолій Сергійович Ковальов, Артем Валерійович Очиченко та Петро Миколайович Пліскін.

    «Жодна країна так цілеспрямовано і безвідповідально не перетворює свій кібернетичний потенціал на зброю, як це робить Росія, безглуздо заподіюючи безпрецедентної шкоди, щоб досягти невеликої тактичної переваги», – заявив помічник генерального прокурора з нацбезпеки Джон Демерс.

    Як повідомлялося, Норвегія звинуватила РФ в кібератаці на парламент.

    До слова, напередодні Microsoft заявила про зрив кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США.

    Раніше компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії.


    Росія США кібератака технології влада хакер
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