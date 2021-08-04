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    НАБУ оголосило підозру голові Харківської облради Товмасяну

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    Голова Харківській облради Артур Товмасян підозрюється в межах кримінального провадження за фактом вимагання хабара - НАБУ оголосило підозру голові Харківської облради Товмасяну
    Голова Харківській облради Артур Товмасян підозрюється в межах кримінального провадження за фактом вимагання хабара
    Фото: Депо

    Під час спілкування з детективами НАБУ Товмасян викинув у вікно два телефони

    У Харкові детективи Національного антикорупційного бюро вручили повідомлення про підозру голові обласної ради Артуру Товмасяну. Голова Харківській облради Артур Товмасян підозрюється в межах кримінального провадження за фактом вимагання хабара. Про це пише низка ЗМІ з посиланням на джерела у Харківській обласній раді.

    За даними ЗМІ, детективи НАБУ були в кабінеті Товмасяна сьогодні протягом більш як півгодини. Голові облради вручили підозру в межах кримінального провадження за фактом вимагання 1 млн грн від директора обласного комунального підприємства.

    Також про подію написав журналіст Юрій Бутусов.

    За його даними, з огляду на високий державний статус Товмасяна підозру йому підписав в. о. генерального прокурора Роман Говда.

    «Слуга народу» Товмасян, за даними слідства, створив злочинне угрупування разом з головою фракції ОПЗЖ в Харківській облраді Андрієм Малишем. Підозру Малишу вручили 22 липня. Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони, але це не допомогло «слузі народу» приховати свої контакти», – додав Бутусов.

    Додамо, що голову Харківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу».

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

    Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.

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    Теги: НАБУ корупція в Україні хабар Харківщина партія Слуга народу
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    НАБУ оголосило підозру голові Харківської облради Товмасяну