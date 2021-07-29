Заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді

За підозрюваного в отриманні хабаря 28 липня внесли заставу

За заступника голови Харківської обласної ради, підозрюваного в отриманні мільйонного хабаря, внесли 4,75 млн гривень застави. Про це «Укрінформу» сказала прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За підозрюваного вчора, 28 липня, внесли заставу, зазначила Постолюк.

Вона додала, що за другого підозрюваного – адвоката, який фігурує в справі як спільник, заставу (понад 700 тисяч гривень) внесли ще 27 липня.

Додамо, що голову Харківської облради, що фігурує у справі про хабар, не змогли виключити з фракції «Слуги народу».

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.