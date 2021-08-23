У 2022 році буде п’ять етапів підвищення пенсій

Мінсоцполітики запланувало індексації та підвищення пенсій різних типів

У 2022 році Мінсоцполітики запланувало індексації та підвищення пенсій різних типів. У рамках підготовки проєкту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує наступні пропозиції:

підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, та доплату у 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).

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