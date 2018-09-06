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    Хасиди призналися в любові президенту США банером «Умань любить Трампа» (фото)

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    Хасиди призналися в любові президенту США банером «Умань любить Трампа» (фото)
    Фото: Facebook Едуарда Долинського

    В Умані паломники збираються святкувати єврейський новий рік

    В Умані паломники-хасиди, які прибули на святкування іудейського Нового року, встановили банер на честь президента США Дональда Трампа.

    Фото банера опублікував 6 вересня на своїй сторінці у Facebook глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

    «Банер «Умань любить Трампа» встановили паломники в Умані. У ці дні десятки тисяч євреїв стікаються на могилу рабина Нахмана, щоб відсвяткувати єврейський новий рік - Рош-Ашана», - прокоментував фото Долинський.

    Як відомо, минулого тижня до міста Умані Черкаської області прибули перші 60 співробітників патрульної поліції з 12 областей України для надання допомоги в забезпеченні правопорядку під час святкування Нового року за іудейським календарем.

    Десятки тисяч паломників прибудуть до Умані в період із 5 по 14 вересня.

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