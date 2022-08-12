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«Із днем повітряних сил»: скільки літаків Росія вже втратила в Україні (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
«Із днем повітряних сил»: скільки літаків Росія вже втратила в Україні (фото)
фото із соцмереж

На рахунку мінус 233 літака та 193 гелікоптера ворога

12 серпня Російська федерація відзначає День повітряних сил своєї армії. «Главком» вирішив нагадати, скільки літаків втратила армія окупантів з моменту повномасштабного вторгнення Путіна на українську землю.

За даними Генштабу на ранок 12 липня, збройні сили України знищили 233 літака та 193 гелікоптера ворога.

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Також внаслідок вибухів на аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки в окупованому Криму Росія втратила сім літаків. Видання CNN пише, що у той момент російська армія ймовірно зазначала найбільшої втрати авіації для Москви з часів Другої світової війни.

Аеродром у Новофедорівці, Сакський район (окупований Крим) після вибухів
Аеродром у Новофедорівці, Сакський район (окупований Крим) після вибухів
фото: CNN

Зазначається, що це може бути найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. Швидше за все, зруйновані літаки – це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Як відомо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

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Теги: ЗСУ Україна війна в Україні армія росія

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