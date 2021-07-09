Хлопчик, якому перерізав горло вітчим, у критичному стані. Жахливі подробиці

«Ти якою смертю хочеш померти: швидкою чи повільною?», – питав зловмисник у 2-річної дитини

У 2-річного хлопчика, якого поранив ножем колишній співмешканець матері, відмовив мозок. Дитина знаходиться у Дніпровській клінічній лікарні в критичному стані. Його життя підтримують спеціальні апарати.

Малюк перебуває на межі життя та смерті. Про це повідомив криворізький журналіст Олег Єрмолинський.

До Дніпра приїдуть фахівці з клінічної лікарні «Феофанія», щоб спробувати допомогти дитині.

За словами 26-річної матері постраждалого хлопчика, 2-річний Мишко і 7-річна Віка вдома були самі, бабуся залишила їх і пішла у справах. Зловмисник зайшов у будинок, а тоді подзвонив жінці з погрозами.

«Коли ми говорили телефоном, діти поводилися спокійно. А коли він вже почав мене шантажувати, я вже чула плач доньки, і почула звук скотча, коли він їх зв'язував. Каже Віці: «Руки давай сюди. Боляче не буде». Вона потім мені розповіла, що він і рот їй закривав. Вона розповіла, що падала перед ним на коліна і просила, щоб він їх не чіпав і нічого їм не зробив», – розповіла мама дітей.

Невдовзі після того нелюд почав знущатися із Мишка. «Дитина була зв'язана.

За словами 26-річної матері постраждалого хлопчика, 2-річний Мишко і 7-річна Віка вдома були самі, бабуся залишила їх і пішла у справах. Зловмисник зайшов у будинок, а тоді подзвонив жінці з погрозами.

«Коли ми говорили телефоном, діти поводилися спокійно. А коли він вже почав мене шантажувати, я вже чула плач доньки, і почула звук скотча, коли він їх зв'язував. Каже Віці: «Руки давай сюди. Боляче не буде». Вона потім мені розповіла, що він і рот їй закривав. Вона розповіла, що падала перед ним на коліна і просила, щоб він їх не чіпав і нічого їм не зробив», – розповіла мама дітей.

Невдовзі після того нелюд почав знущатися із Мишка. «Дитина була зв'язана. Він просто штрикав ножем і говорив: «Ти якою смертю хочеш померти: швидкою чи повільною?». Він сказав малій «Я тебе відпускаю і даю шанс на життя». Віка розповіла: «Я сховалася під ліжко і почула, як Міша плаче». Вона змогла вибратися через вікно, вибігла через сусіднє подвір'я і побачила бабусю. Підбігла до бабусі і сказала, там Міша плаче весь у крові. Коли бабуся зайшла в дім, він просто стогнав», – розповіла Марина.

Він сказав малій «Я тебе відпускаю і даю шанс на життя». Віка розповіла: «Я сховалася під ліжко і почула, як Міша плаче». Вона змогла вибратися через вікно, вибігла через сусіднє подвір'я і побачила бабусю. Підбігла до бабусі і сказала, там Міша плаче весь у крові. Коли бабуся зайшла в дім, він просто стогнав», – розповіла Марина.

Нагадаємо, колишній співмешканець поранив дітей, щоб помститися їхній матері.

Як стало відомо з поліції, 7 липня 28-річний колишній співмешканець мами постраждалої дитини закрився в будинку з малюками 2 та 7 років і погрожував розправою. Потім він ножем порізав молодшій дитині шию та спину і втік з місця злочину.

Згодом його затримали. Зловмисник переховувався на горищі одного із покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

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