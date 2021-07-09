200 тис. грн за звільнення від армії. У Києві лікаря затримали на хабарі

Під час одержання другої частини посадовця затримали

На хабарі попався заввідділом Київського обласного кардіологічного диспансеру

Правоохоронці затримали завідувача організаційно-методичним відділом «Київського обласного кардіологічного диспансеру» на одержанні неправомірної вигоди, а також в підбурюванні до надання неправомірної вигоди іншій службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин звернувся до лікаря-кардіолога вищої категорії, завідувача відділом вказаної лікарні з приводу підтвердження діагнозу, який встановлює обмеження придатності до проходження військової служби. У ході бесіди заввідділом висловив останньому вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн за вирішення питання щодо підтвердження діагнозу, який встановлює обмеження щодо придатності до військової служби.

При цьому лікар наголосив, що 10 тис. грн він забирає собі особисто за підтвердження діагнозу, а іншу частину – начебто для подальшої передачі працівникам військового комісаріату з метою проставлення підпису посадової особи та печатки на лікарському висновку про звільнення від військової служби за станом здоров’я.

Побоюючись негативного вирішення питання, чоловік змушений був погодитися.

Гроші лікар отримував двома траншами. Під час одержання другої частини посадовця затримали.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими поліції Києва та оперативними працівниками СБУ.

Раніше Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області, викритого на вимаганні та одержанні 423 тис. грн неправомірної вигоди.